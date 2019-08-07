خارجية قطر: إيران لاعب أساسي وطرف رئيسي في أمن واستقرار المنطقة

رأى وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية ان "إيران لاعب أساسي وطرف رئيسي في أمن واستقرار المنطقة".
وأكد العطية باتصال تلقاه من نظيره الإيراني أمير حاتمي، موقف الدوحة الثابت بأن أمن واستقرار المنطقة مسؤولية الجميع، وأن ذلك يستدعي الجلوس حول طاولة النقاش بين جميع الأطراف المختلفة، بحسب بيان وزارة الدفاع القطرية.
من جهته، أشاد الوزير الإيراني بحكمة القيادة القطرية في إدارة أزمتها مع دول الجوار موجها الدعوة إلى العطية لزيارة طهران.
وبحث الجانبان في اتصالهما العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
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