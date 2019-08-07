خارجية قطر: إيران لاعب أساسي وطرف رئيسي في أمن واستقرار المنطقة

رأى وزير الدفاع القطري خالد بن ​محمد العطية​ ان "​إيران​ لاعب أساسي وطرف رئيسي في أمن واستقرار المنطقة".

وأكد العطية باتصال تلقاه من نظيره الإيراني ​أمير حاتمي​، موقف ​الدوحة​ الثابت بأن أمن واستقرار المنطقة مسؤولية الجميع، وأن ذلك يستدعي الجلوس حول طاولة ​النقاش​ بين جميع الأطراف المختلفة، بحسب بيان ​وزارة الدفاع القطرية​.

من جهته، أشاد الوزير الإيراني بحكمة ​القيادة​ القطرية في إدارة أزمتها مع دول الجوار موجها الدعوة إلى العطية لزيارة ​طهران​.

وبحث الجانبان في اتصالهما العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.