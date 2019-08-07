شرطة البوسنة: إصابة 18 مهاجرا أثناء محاولتهم الدخول إلى الاتحاد الأوروبي

أعلنت ​الشرطة البوسنية​ عن "إصابة 18 مهاجرا أثناء محاولتهم الدخول إلى ​الاتحاد الأوروبي​ بشكل غير قانوني عبر الحدود بين ​البوسنة​ و​كرواتيا​".

وأفادت شبكة "ABC" الإخبارية الأميركية بأن "الشرطة في البوسنة اكتشفت ​المهاجرين​ بالقرب من الحدود مع كرواتيا، وتجري تحقيقا في الحادث"، مشيرة إلى أن "معظم المهاجرين باكستانيون، وأن 6 رجال تم نقلهم إلى المستشفى وإصاباتهم جميعا في الساق".

وأشار المهاجرون إلى أن حرس الحدود في كرواتيا تعدوا عليهم بالضرب، بينما نفى مسؤولون كروات هذا الأمر.