أعلنت الشرطة البوسنية عن "إصابة 18 مهاجرا أثناء محاولتهم الدخول إلى الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني عبر الحدود بين البوسنة وكرواتيا".
وأفادت شبكة "ABC" الإخبارية الأميركية بأن "الشرطة في البوسنة اكتشفت المهاجرين بالقرب من الحدود مع كرواتيا، وتجري تحقيقا في الحادث"، مشيرة إلى أن "معظم المهاجرين باكستانيون، وأن 6 رجال تم نقلهم إلى المستشفى وإصاباتهم جميعا في الساق".
وأشار المهاجرون إلى أن حرس الحدود في كرواتيا تعدوا عليهم بالضرب، بينما نفى مسؤولون كروات هذا الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة البوسنة: إصابة 18 مهاجرا أثناء محاولتهم الدخول إلى الاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.