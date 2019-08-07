الأمم المتحدة قلقة إزاء ما يعانيه مهاجرون على الحدود التونسية الليبية

أعلنت "المنظمة الدولية للهجرة"، أنّ "الأمم المتحدة بتونس تعبّر عن قلقها الشديد إزاء الوضع الصحي وظروف عيش 36 مهاجرًا من ساحل العاج، بينهم أطفال ونساء وحامل"، كانت قد نقلتهم السلطات التونسية إلى حدودها مع ليبيا مطلع الأسبوع الحالي إثر توقيفهم،
ودعت السلطات التونسية إلى "نقل المهاجرين إلى مكان آمن داخل تونس، وإيجاد حلّ لوضعهم".
يُذكر أنّ وزارة الدفاع التونسية كانت قد أعلنت الإثنين أنّه تمّ اعتقال 53 مهاجرًا لا يحملون وثائق هويّة، بينهم 33 من ساحل العاج و20 من السودان، بينما كانوا يحاولون الدخول بطريقة غير قانونيّة عبر الحدود مع ليبيا.
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