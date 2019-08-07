الأمم المتحدة قلقة إزاء ما يعانيه مهاجرون على الحدود التونسية الليبية

أعلنت "​المنظمة الدولية للهجرة​"، أنّ "​الأمم المتحدة​ بتونس تعبّر عن قلقها الشديد إزاء الوضع الصحي وظروف عيش 36 مهاجرًا من ​ساحل العاج​، بينهم أطفال ونساء وحامل"، كانت قد نقلتهم السلطات التونسية إلى حدودها مع ​ليبيا​ مطلع الأسبوع الحالي إثر توقيفهم،

ودعت السلطات التونسية إلى "نقل المهاجرين إلى مكان آمن داخل تونس، وإيجاد حلّ لوضعهم".

يُذكر أنّ ​وزارة الدفاع التونسية​ كانت قد أعلنت الإثنين أنّه تمّ اعتقال 53 مهاجرًا لا يحملون وثائق هويّة، بينهم 33 من ساحل العاج و20 من ​السودان​، بينما كانوا يحاولون الدخول بطريقة غير قانونيّة عبر الحدود مع ليبيا.