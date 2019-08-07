الرئيس الأوكراني من أنقرة: أتابع عن كثب مشاكل تتار القرم

لفت الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى أنه يتابع عن كثب مشاكل تتار القرم الذين اضطروا لمغادرة وطنهم بسبب الضغوطات الروسية، مؤكداً أن "أوكرانيا سوف تقدم المساعدة اللازمة لتتار القرم الذين اضطروا إلى مغادرة وطنهم، وأنه يتابع شخصيًا وعن كثب مشاكل تتار القرم".
وخلال مشاركته في حفل افتتاح المقر الجديد لجمعية الثقافة والتضامن مع أتراك القرم، في العاصمة التركية أنقرة، أشار زيلنسكي إلى أن "روسيا تسببت بمعاناة كبيرة لشعب تتار القرم، وأن موسكو تستخدم كل الطرق والوسائل لإجبار تتار القرم على مغادرة وطنهم، وأن الباقين على أرض الأجداد يتعرضون للاعتقالات والضغوط المختلفة".
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