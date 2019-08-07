لفت مصدر مسؤول في ​وزارة الخارجية السعودية​، في تصريح إلى "وكالة الأنباء السعودية- واس"، إلى أنّ "السعودية تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأحداث في إقليم جامو و​كشمير​، وتدعو الجهات المعنية إلى المحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة".

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كانت هذه تفاصيل خبر خارجية السعودية أعربت عن قلقها إزاء تطورات الأحداث فبكشمير: للمحافظة على السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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