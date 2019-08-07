قوات حفتر أعلنت تدمير طائرة لقوات حكومة الوفاق الليبية على مدرج مطار مصراتة

أعلنت القوات الموالية لقائد الجيش الوطني الليبي المشير ​خليفة حفتر​، "تدمير طائرة مقاتلة لقوات حكومة الوفاق من نوع "ال 39" على مدرج مطار ​مصراتة​ العسكري، كانت تقصف المدنيين على تخوم العاصمة الليبية ​طرابلس​".

ويأتي تدمير الطائرة غداة إعلان قوات حفتر استهداف القاعدة الجوية بمصراتة وتدمير طائرة شحن عسكرية.

وتواصل قوات حفتر منذ الرابع من نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق الوطني التّي تدعمها ​الأمم المتحدة​.

وذكرت وكالات الأمم المتحدة أنّ "المعارك تسبّبت بسقوط نحو 1100 قتيل وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما تخطّى عدد النازحين مئة ألف شخص".