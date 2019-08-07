قرقاش: التطورات حول قصر المعاشيق بعدن مقلقة والدعوة للتهدئة ضرورية

دعا وزير ​الدولة​ الإماراتي للشؤون الخارجية، ​أنور قرقاش​، إلى "ضرورة التهدئة على خلفية التصعيد العسكري اليوم في محيط قصر المعاشيق الرئاسي ب​محافظة عدن​"، مؤكداً أن "التطورات حول قصر المعاشيق مقلقة والدعوة الى التهدئة ضرورية، ولا يمكن للتصعيد أن يكون خيارا مقبولا بعد العملية الإرهابية الدنيئة"، مشيراً إلى أن "الإطار السياسي والتواصل والحوار ضروري تجاه إرهاصات وتراكمات لا يمكن حلها عبر استخدام القوة".

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