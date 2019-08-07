الجالية المسلمة في ألمانيا تطالب الحكومة بتعيين مفوض رسمي للتصدي لتنامي الإسلاموفوبيا

طالبت الجالية المسلمة في ​ألمانيا​ ​الحكومة​ بتعيين مفوض رسمي يختص بالتصدي لتنامي ظاهرة "​الإسلاموفوبيا​" في البلاد.

واقترح أيمن مزيك رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا (منظمة تمثل مسلمي البلاد)، تعيين مفوض يختص بمعالجة هذه القضية، على غرار تعيين مفوض مختص بشؤون ​معاداة السامية​.

أشار مزيك الى "أننا لقد لمسنا أهمية هذا المنصب بعد أن عينت الحكومة الفيدرالية مفوضا لمحاربة معاداة السامية"، لافتاً الى أن "تعيين مفوض للإسلاموفوبيا سيكون بادرة مهمة من جانب الحكومة، وستصبح الحكومة حينها أكثر ​حساسية​ تجاه الجرائم التي تستهدف المسلمين".

وكانت حكومة المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ قد استحدثت مكتبًا العام الماضي لمفوض فيدرالي معني بمحاربة معاداة السامية، وذلك استجابة لدعوات من منظمات يهودية، غير أنها لا تزال مترددة حتى الآن في استحداث منصب مماثل لمعالجة "الإسلاموفوبيا".