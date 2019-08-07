إصابة 18 مهاجرا بجروح قرب الحدود بين البوسنة وكرواتيا

أعلنت الشرطة في بوسنة "العثور على 18 مهاجرًا مصابين بجروح قرب الحدود بين البوسنة وكرواتيا".
من جهتها، أفادت وزارة الداخلية الكرواتية في بيان، بأنّ "وفق المعلومات الّتي تمّ جمعها، لم تلجأ الشرطة لاستخدام القوّة هذه المرة، ولا أثر لتعرّض الأشخاص لإصابات ولم يطلب أي منهم عناية طبيّة". وبيّنت "أنّها ستحقّق عن كثب في مزاعم وقوع إصابات واستخدام القوّة" من قبل شرطة الحدود.
ويضمّ شمال غرب البوسنة نحو خمسة آلاف مهاجر، يأملون مواصلة تقدّمهم غربًا إلى كرواتيا العضو في الاتحاد الأوروبي. ويؤكّد مراقبون أنّ الشرطة الكرواتية غالبًا ما تصدّهم، وتلجأ أحيانًا إلى العنف.
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