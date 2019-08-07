الامم المتحدة تتهم كوريا الشمالية بسرقة ملياري دولار لتمويل برنامجها النووي

اتّهمت الامم المتحدة بتقرير لها كوريا الشمالية بـ"سرقة ما يصل إلى ملياري دولار من المصارف والتعاملات بالعملات الرقمية المشفرة عبر هجمات إلكترونية لتمويل برنامجها النووي".
وورد في تقرير المنظمة أن "الأمم المتحدة تحقق في 35 حالة على الأقل تفيد بانخراط بيونغ يانغ في استهداف مؤسسات مالية وتعاملات بالعملات الرقمية المشفرة، وأنشطة منجمية للحصول على عملات أجنبية".
ولفتت الى أن "الهجمات الواسعة النطاق التي استهدفت التعاملات بالعملات الرقمية المشفرة تسمح لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية) بإدخال إيرادات عبر طرق يصعب أكثر فأكثر تقفي أثرها، وأقل انكشافًا على رقابة الحكومات والأنظمة من القطاع المصرفي التقليدي".
وأجرت كوريا الشمالية في أقل من أسبوعين اختبارات أطلقت خلالها ثمانية صواريخ، وهدّدت بإجراء مزيد من الاختبارات وسط تخوّف من تعزيزها لقدراتها الصاروخية.
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