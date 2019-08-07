مسؤول روسي: احتدام حاد للأوضاع في منطقة خفض التصعيد في إدلب

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء أليكسي باكين أن الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب قد تصاعد بشكل حاد، والتشكيلات المسلحة تخلت عن نظام وقف إطلاق النار وتم تسجيل 42 حالة إطلاق نار خلال 24 ساعة.
وكان مصدر عسكري سوري أعلن موافقة دمشق على وقف إطلاق النار بإدلب شمال غرب سوريا اعتبارا من ليل الخميس الماضي، شريطة تطبيق اتفاق سوتشي الموقع عام 2018، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
وجاء ذلك تزامنا مع انطلاق الجولة 13 من المحادثات السورية التي تستضيفها العاصمة الكازاخستانية نور سلطان (أستانة سابقا) برعاية روسيا وتركيا وإيران.
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