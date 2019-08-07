أ.ف.ب: باكستان طردت السفير الهندي وعلقت التجارة مع نيودلهي بسبب أزمة كشمير

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب"، أنّ "​باكستان​ طردت السفير ​الهند​ي لديها آجاي بيساريا، وعلّقت التجارة مع​نيودلهي​، وقرّرت خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند، على خلفيّة أزمة كشمير".

وكانت الهند قد أصدرت يوم الإثنين مرسومًا رئاسيًّا ألغى الحكم الذاتي الّذي كان قائمًا في هذه المنطقة على مدى سبعة عقود، وذلك بعيد فرضها حظر تجوّل صارمًا فيها.

من جهتها، دعت باكستان، المجتمع الدولي إلى التدخّل، وتعهّدت طرح القضية أمام مجلس الأمن الدولي.