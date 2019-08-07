نجم: اذا دخلنا على جلسة حكومية قد يحصل مشكلة فيها

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​نزيه نجم​ في حديث تلفزيوني له أنه "اليوم اذا دخلنا على جلسة حكومية قد يحصل مشكلة فيها، ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ يحاول تفادي ذلك".

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