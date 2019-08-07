مصادر الـMTV: كلام الرئيس عون أثار استياء بري ما دفعه لوقف محركاته لكن لا خلاف بينهما

أوضحت مصادر قناة الـ"MTV"، أنّ "كلام رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ المتعلّق بحادثة ​قبرشمون​ وعبارة "منّي شيخ صلح"، أثار استياء رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، الّذي كان على اتصال دائم بالرئيس عون ويطلعه على كلّ خطواته"، مبيّنةً أنّ "هذا الأمر دفع بري إلى وقف محرّكاته".

من جهتها، أكّدت مصادر ​عين التينة​، أنّ "لا خلاف بين الرئيس عون وبري، والاتصال بينهما ممكن في أيّ لحظة، لكنّ بري لن يبادر".