أوضحت مصادر قناة الـ"MTV"، أنّ "كلام رئيس الجمهورية ميشال عون المتعلّق بحادثة قبرشمون وعبارة "منّي شيخ صلح"، أثار استياء رئيس مجلس النواب نبيه بري، الّذي كان على اتصال دائم بالرئيس عون ويطلعه على كلّ خطواته"، مبيّنةً أنّ "هذا الأمر دفع بري إلى وقف محرّكاته".
من جهتها، أكّدت مصادر عين التينة، أنّ "لا خلاف بين الرئيس عون وبري، والاتصال بينهما ممكن في أيّ لحظة، لكنّ بري لن يبادر".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـMTV: كلام الرئيس عون أثار استياء بري ما دفعه لوقف محركاته لكن لا خلاف بينهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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