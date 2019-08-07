كشفت معلومات قناة الـ"MTV"، أنّه "كان قد سبق البيان الصادر عن السفارة الأميركية في بيروت، تواصل بين السفيرة الأميركية ​إليزابيث ريتشارد​ ووزير الخارجية ​جبران باسيل​، الّتي نقلت إليه رسالة أميركية واضحة بضرورة تهدئة الأجواء والحفاظ على الاستقرار".

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كانت هذه تفاصيل خبر معلومات الـMTV: بيان سفارة أميركا سبقته رسالة نقلتها ريتشارد لباسيل بضرورة تهدئة الأجواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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