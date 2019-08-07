معلوف: مثلما انتصرنا بمعركة الحرية والسيادة سننتصر بمعركة بناء الدولة

توجه عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إدي معلوف​ إلى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ قائلا: "سعادة الزميل بلال عبدالله، اتهاماتكم لنا ب​الفساد​ اليوم بالذات،كالاتهامات لنا بالتعامل مع ​إسرائيل​ في 7 آب 2001. مثلما انتصرنا بمعركة الحرية والسيادة و​الاستقلال​ سننتصر بمعركة بناء ​الدولة​ ومكافحة الفساد، لكن هذه المرة سنحرص على عدم مشاركتنا لهذا الانتصار الا لمن يستحقه عن جدارة">

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