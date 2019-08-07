لفت عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب نقولا صحناوي في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "كل يوم بحياة كل شب وصبية آمنوا بالجنرال وقضيتو كان 7 اب، كل يوم كان في توقيف وقمع، بس كان املنا تحرير لبنان.اليوم 7 اب الو نكهة تانية، حجر ورا حجر منبني مقرنا الجديد ومتل ما مضينا ععلم لبنان ب​قصر بعبدا​، اليوم بيت شعب جديد رح نحطلو حجر الأساس ليصير بيت كل مناضل وكل وطني وكل حر بهالبلبد".

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كانت هذه تفاصيل خبر صحناوي: بيت الشعب سيكون بيت كل مناضل وكل وطني وكل حر بهذا البلبد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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