واكيم: مهما حاولت لن تصبح زويعم

رد عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​ على رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​، قائلا: "ضعيف يقاوم، قصير يطاول. مهما حاولت لن تصبح زويعم".

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