رزق الله الحلو تلقى رسالة تقديرٍ من الرئيس ميشال عون

تلقّى رئيس "جائزة الأكاديميّة العربيّة" الصّحافي والخبير التّربويّ ​رزق الله الحلو​، رسالة تقديرٍ من رئيس الجمهوريّة اللّبنانيّة العماد ​ميشال عون​ في مناسبة إطلاق النّسخة الأولى من وثيقة "بالمحبّة نبنيه…". وقد لفت "مدير عام المراسم والعلاقات العامّة” نبيل شديد في الرسالة إلى ان "فخامة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون تلقى دعوتكم إلى المشاركة في إطلاق النّسخة الأولى من وثيقة “بالمحبّة نبنيه” المستوحاة من وثيقة “أبو ظبي” المبرمة من قداسة البابا فرنسيس، وسماحة شيخ الأزهر أحمد الطيّب. في هذه المناسبة ننقل إليكم شكر فخامة الرّئيس، وتقديره لجهودكم الهادفة إلى تعزيز العيش المشترك، متمنّيا لكم المزيد من العطاء والتّوفيق، خدمة للفكر والثّقافة".

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