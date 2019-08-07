الفرزلي: بيان السفارة الأميركية فيه إيحاء بأن واشنطن تقف في صف حلفائها

أكد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أن "بيان السفارة الأميركية فيه إيحاء بأن واشنطن تقف في صف حلفائها"، مشيراً الى أنه "وجد تراث لبناني قديم باستقدام التدخل الخارجي في الخلاف الداخلي".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح الفرزلي أنه "لا بد للمسار القضائي في لبنان أن يسير بشكل شفاف واضح لا لبس فيه"، مشيراً الى أنه "في ظل الكباش الدولي الإقليمي ترى الدول الأجنبية في أي حادث في لبنان حجة للتدخل".
وشدد على أن "حادثة الجبل في قبرشمون تملك كل الصفات لإحالتها إلى المجلس العدلي"، لافتاً الى "أنني سمعت من الرئيس ميشال عون كلاما عن ضرورة فضل المسار القضائي عن المسار التصالحي بحادثة قبرشمون".
وأكد الفرزلي أنه "لا يزال في لبنان من العقال ان يذهبوا لتقويم الإعوجاج وخصوصا بعد الجهد الجهيد الذي يبذل".
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