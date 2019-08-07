رد أمين سر تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب السابق ​فادي كرم​ على رئيس التيار "الوطني الحر" الوزير ​جبران باسيل​ قائلا :"يشرفك دعم ملفاتنا لأنها ملفات نظيفة ولا نقبل على أنفسنا دعم ملفاتك لأنها وسخة. بدعمك لملفاتنا تصبح إصلاحيا ولكن بدعمنا لملفاتك نصبح فاسدين".

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كانت هذه تفاصيل خبر كرم لباسيل: لا نقبل على أنفسنا دعم ملفاتك لأنها وسخة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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