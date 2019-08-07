كشفت معلومات قناة الـ"MTV" أنّه "يُتوقّع أن ينتقل رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ إلى المقر الرئاسي الصيفي في ​بيت الدين​، في النصف الثاني من شهر آب الحالي، لقضاء بضعة أيام هناك".

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كانت هذه تفاصيل خبر MTV: يتوقع أن ينتقل الرئيس عون للمقر الصيفي ببيت الدين في النصف الثاني من آب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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