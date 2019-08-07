لفتت مصادر إدارة المناقصة لقناة "الجديد" أن "موازنة ​وزارة الاتصالات​ موازنة ملحقة، لا مستقلة وتحتوي على بند مخحصصات للخزينة العامة والاموال التي دفعت على مبنى "تاتش" هي أموال الخزينة العامة"، مشيرة إلى ان "الصرف مخالف وتطبق على وزير الاتصالات ​محمد شقير​ أحكام المادة 112 من قانون المحاسبة العمومية وعليه اعادة الاموال العامة التي دفعها من جيبه الخاض".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: اموال مبنى "تاتش" هي للخزينة وعلى شقير اعادتها من جيبه الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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