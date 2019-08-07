أكد عضو "تكتل ​لبنان القوي​" النائب ​جورج عطالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "‏ملفاتنا الشرف والصدق والنظافة مش ملفات الخيانة والكذب والاستلحاق واكيد بشرفنا ندعم كل ملف محق حتى لو كان معكن بالصدفة. وبشرفك خبرني اذا الميثاقية والحقوق والشراكة بالجبل ملفات فيها فساد مالي او فساد سياسي واخلاقي بانصياعكم وعمالتكم وزحفكم وقبضكم".

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كانت هذه تفاصيل خبر عطالله : ملفاتنا الشرف والصدق والنظافة وندعم كل ملف محق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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