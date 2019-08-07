ترمب يزور جرحى مجزرة دايتون ومتظاهرون في استقباله

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دايتون: زار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء جرحى مجزرة دايتون نهاية الاسبوع الماضي وذلك قبل ان يتوجه الى إل باسو في تكساس حيث سجلت مأساة أخرى مماثلة ويتوقع أن يلقى استقبالا فاترا.

وتوجه ترمب وزوجته حال وصولهما الى دايتون الى المستشفى لعيادة بعض جرحى حادثة اطلاق النار ليل السبت الى الاحد التي خلفت تسعة قتلى.

وتجمع مئات من المتظاهرين في مكان غير بعيد من المستشفى مع بالون "بايبي ترمب" الذي يجسد رضيعا غاضبا ويستخدم في العديد من التظاهرات عبر العالم.

ورفعوا لافتات تحض الملياردير الجمهوري على التصدي للوبي السلاح الذي يعطل كل محاولة لتنظيم سوق الاسلحة النارية ومنع البنادق الهجومية.

وكان ترمب قال قبل مغادرته البيت الابيض أنه لا توجد رغبة سياسية في واشنطن لحظر هذا النوع من الاسلحة التي استخدمت في العديد من المجازر بينها مجزرة دايتون.

كما أكد مجددا ان المجازر الاخيرة "لا علاقة له" بها وان من يتهمونه بتأجيج الكراهية العنصرية يسعون الى "الافادة سياسيا" من انتقاداتهم.

-خطاب "سام"-

ومنذ ان نفذ مسلحان شابان المجزرتين اللتين خلفتا 31 قتيلا في تكساس ثم بعد أقل من 13 ساعة في اوهايو، بات من الصعب الدفاع عن المواقف التي يتبناها ترمب.

وكان يتوقع ان يبادر الرئيس الى تهدئة التوتر ويواسي أمة مكلومة بمأساة أخرى. لكن رجل الاعمال الجمهوري المحافظ، الذي كان انتخب رئيسا بعد نعته المكسيكيين ب "اللصوص" ويتحدث بانتظام عن "غزو" مهاجرين من وسط اميركا للولايات المتحدة، بات يشار اليه باصابع الاتهام بعد المجزرتين.

وجاء ذلك خصوصا بسبب ان لفظ "غزو" مستخدم من اليمين المتطرف عبر العالم، واستخدمه القاتل الشاب في إل باسو في بيان نشره عبر الانترنت قبل تنفيذ الاعتداء الذي قتل فيه سبعة مكسيكيين على الاقل.

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وقال جو بايدن ابرز مرشحي الحزب الديموقراطي للانتخابات التمهيدية الرئاسية ان خطاب ترمب "سام" وأجج "سعير تفوق العرق الابيض".

-"مشمئزة"-

وبعد زيارة دايتون من المقرر ان يتوجه ترمب الى إل باسو حيث ينتظره استقبال مماثل.

وبدعوة من منظمة بوردر نيتوروك للدفاع عن المهاجرين، قررت راشيل كورتيس التوجه بعد ظهر الاربعاء الى حديقة واشنطن في إل باسو القريبة من ريو غراندي حيث الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وذلك لترفع لافتة مناهضة لترمب.

وقالت هذه الام (40 عاما) "أنا مشمئزة (..) الرجل الاكثر تعصبا في البلاد هو آخر من نحتاج اليه لمواساتنا. انه غير مرحب به في إل باسو بعد أن اغتال أحد أنصاره 22 شخصا بريئا".

ولمح رئيس بلدية المدينة الجمهوري دي مارغو الى انه لم يكن لديه خيار. وقال المسؤول الذي كان ندد في شباط/فبراير بعبارات استخدمها ترمب في وصف المدينة، ان استقبال الرئيس "يدخل ضمن مهامه".

وقالت مستشارة الرئيس كاليان كونواي ان ترمب يزور المدينتين "للتعبير عن تعازي أمة مكلومة وغاضبة" ول"شكر فرق الطوارىء على بطولتها ولقاء الضحايا".

وأضافت "انه يفعل ما يفعله الرؤساء" عند وقوع المأساة وهو "الذهاب الى المكان".

وفي تشرين الاول/اكتوبر 2018 وبعد أيام من أسوا اعتداء معاد للسامية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث (11 قتيلا)، دعا أكثر من 1500 شخص من كافة الاديان ترمب الى الاقلاع عن تصريحاته النارية، وذلك خلال تظاهرة غير مسبوقة في مثل هذه المناسبات الاليمة.

وهتف المتظاهرون حينها "اكاذيب ترمب تقتل" و"للكلمات قيمتها".