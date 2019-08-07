بي بي سي تعتذر عن ربط "رفع السبابة في الصلاة بتنظيم الدولة"

دبي - بواسطة محمد فارس © BBC ستيسي دولي التقت بنساء تركن بلادهن والتحقن بتنظيم الدولة

أجرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تعديلا لمشهد في فيلم وثائقي لمقدمة برنامج بانوراما، ستيسي دولي، بعد وصفها لعلامة رفع السبابة لأداء الشهادتين بأنها "تحية خاصة بتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية".

واقتُطع المشهد من الفيلم الوثائقي "ستيسي تلتقي عرائس تنظيم الدولة" الذي استخدمت فيه المراسلة هذا الوصف للنساء اللواتي يرفعن سباباتهن لأداء الشهادتين في الصلاة، ومن المقرر أن يعرض الوثائقي المعدل يوم الاثنين المقبل على قناة بي بي سي 1.

وظهر مقطع الفيديو في أخبار الساعة العاشرة في قناة بي بي سي المحلية يوم الأحد، وقد أزيل من قائمة الفيديوهات التي يمكن إعادة عرضها منصتها للبث المباشر "آي بلاير"، كما أزيل أيضا من موقعها على الإنترنت، وأجري عليه التعديل.

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وقد اعتذرت بي بي سي عن هذا الخطأ وقال متحدث باسمها: "لقد وصفنا بشكل خاطئ علامة رفع السبابة لنساء تم تصويرهن في مخيم يسيطر عليه مقاتلون أكراد في شمال سوريا على أنه (تحية خاصة بتنظيم الدولة)".

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كما أضاف" في الوقت الذي حاول التنظيم أن يوحي بأنها تحية خاصة به لأغراض دعائية نرى أنه يتوجب علينا إيضاح أن المسلمين كافة يستخدمون هذه الحركة للدلالة على وحدانية الله".

واختتم حديثه قائلا: "نعتذر عن هذا الخطأ ونؤكد أننا حذفنا هذا المقطع من الفيلم الوثائقي".

وقد حاول بعض متشددي تنظيم الدولة الإيحاء بأن رفع السبابة للتوحيد هي علامة تميزهم، من خلال تصوير أنفسهم يرفعون السبابة في صور دعائية، خاصة بعد تنفيذهم لعمليات الإعدام.

ولإنجاز الفيلم الوثائقي "عرائس تنظيم الدولة"، ذهبت مقدمة برنامج بانوراما، ستيسي دولي، إلى مخيمات في شمال سوريا وتحدث إلى النساء اللواتي تركن بلادهن للانضمام إلى تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية.

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