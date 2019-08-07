محافظ القليوبية يفتتح معرض "مبادرة ضد الغلاء" في حي غرب شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

افتتح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، معرض مبادرة ضد الغلاء بجوار كوبري أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة.

نظم الافتتاح حزب حماة الوطن بحضور مجدي سابق رئيس الحزب، ونجوى العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

وأكد المحافظ أن تنظيم مثل هذه المعارض يأتي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم والمساهمة في تلبية احتياجاتهم المعيشية ومحاربة جشع بعض التجار.

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وشدد المحافظ على أن أي تلاعب في الأسعار سيواجه بمنتهى الشدة والحزم من خلال عمل المحاضر اللازمة.

وشدد على التأكد من البيع بالسعر المقرر ووضوح قيمة السلعة أمام المواطنين لضمان عدم ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وضم المعرض السلع التموينية والمواد الغذائية من اللحوم والسكر والزيت والأرز والمكرونة وغيرها من السلع التي تباع بأسعار تنافسية حقيقية مخفضة مقارنة بالسوق المحلي وفي متناول جميع الأسر.