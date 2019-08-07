فيديو.. السعودية توجه تحذير مهم للحجاج

قال مدير عام الجوازات السعودية، اللواء سليمان اليحيى، إن هناك عقوبات متعددة تنص عليها الأنظمة بحق الناقلين للحجاج دون تصريح، حيث يعاقب كل من يتم ضبطه وهو ينقل حجاجًا لا يحملون تصريحًا نظاميًا بغرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال عن كل حاج يتم نقله وبالسجن لمدة 15 يومًا.
أوضح «اللواء سليمان» في مؤتمر صحفي عقد 8بمدينة جدة، الأربعاء، أنهفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يعاقب بغرامة مالية مقدارها 25 ألف ريال عن كل حاج يتم نقله، وبالسجن لمدة شهرين.
وأضاف: وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة وما فوق يعاقب بغرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال عن كل حاج يتم نقله وبالسجن لمدة ستة أشهر والمطالبةبمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، كما يتم ترحيل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة نهائيًا، ويتم أيضا التشهير بالمخالف.
وأشار إلى أن قوة الجوازات بالحج استعدت للمرحلة الثانية من خطتها لموسم الحج خلال الأيام المقبلة في مرحلة مغادرة ضيوف الرحمن وعودتهم لأوطانهم.
ودعا مدير عام الجوازات، جميع الحجاج القادمين من خارج المملكة، للالتزام بالمدة المحددة لمغادرتهم بعد أداء فريضة الحج والمحددة بالتأشيرة الممنوحة لهم حتى لا يتعرضوا للمساءلة والعقوبة المقررة.
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