ستولتنبرغ: تركيا ستبقى عضوًا مهمًا في الناتو رغم صفقة "إس-400"

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن تركيا ستبقى عضوا مهما في الناتو رغم شرائها لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية "إس-400"، والتي تثير قلقا جديا لدى الحلف.

وقال ستولتنبرغ، في حديث له اليوم خلال زيارة أستراليا: "مشكلة شراء "إس-400"، تعتبر مسألة في غاية الجدية، ولكن تركيا تواصل لعب دورها الجدي الهام في الناتو،

الذي لا يتداخل مع مشكلة "إس-400".

وأضاف ستولتنبرغ: "أنا قلق بشأن تداعيات هذا القرار، لأن من المهم للناتو وجود توافق بين منظومات الأسلحة. لن يتم دمج S-400 في نظام الدفاع الجوي الموحد للتحالف".



وكرر ستولتنبرغ عدة مرات، الزعم بعدم توافق "إس-400"، مع نظام الدفاع

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الجوي للناتو، لكنه لم يفسر كيف تم دمج منظومات "إس-300" الموجودة لدى اليونان في نظام الدفاع الجوي للحلف.

وبدأ توريد الأجزاء المكونة لمنظومة "إس-400" الروسية إلى تركيا في 12 يوليو الجاري.

ووصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "إس-400" بأنها أقوى منظومة مضادة للصواريخ في العالم.

وتم توقيع العقد حول توريد "إس-400" لتركيا بقيمة 2,5 مليار دولار عام 2017. وأصبحت تركيا ثالث دولة، بعد بيلاروس والصين، تورد روسيا إليها هذه الأنظمة الصاروخية.