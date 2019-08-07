إغاثة 7800 متضرر من السيول بالحديدة

وقدّم المركز مواد إيوائية عاجلة لـ7800 فرد تضمنت 100 خيمة و300 بطانية و100 بساط من إجمالي المخصص البالغ 300 خيمة و900 بطانية و300 بساط و1000 سلة غذائية، حيث يأتي ذلك ضمن المشروع العاجل لتوزيع المساعدات الإيوائية في حالات الطوارئ، والذي يعدّ أحد المشروعات النوعية التي يقدمها المركز، ويعتمد على سرعة التدخل لإنقاذ حياة المتضررين ومساعدتهم.
تخفيف المعاناة
دشن المركز أمس، مشروع «كساء فرحتكم فرحتنا - 2» في جزيرة سقطرى اليمنية، والذي يشمل توزيع كسوة العيد والألعاب والهدايا للأطفال لإدخال الفرحة والسرور عليهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ويستفيد منه 1800 طفل من الأيتام وذوي الإعاقة.
وأشاد وكيل محافظة سقطرى، رائد الجريبي، بالدور الذي تبذله المملكة العربية السعودية تجاه أشقائها في اليمن، مثمنًا جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة اليمنيين في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها، مبينًا أن هذه الشراكة تعد بداية لشراكات قادمة مع المركز في مجالات مختلفة خدمة لليمن وشعبها.
مواد طبية
سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة عدن أمس 106.624 كيلو جراما من المواد الطبية مخصصة للمستشفيات في محافظتي صنعاء وحجة، حيث يأتي ذلك في إطار المساعدات الطبية المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز لدعم القطاع الصحي في الجمهورية اليمنية.
إغاثة المتضررين
- 7800 فرد
- 100 خيمة
- 300 بطانية
- 100 بساط
المخصص
300 خيمة
900 بطانية
300 بساط
1000 سلة غذائية
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