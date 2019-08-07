72 مليار دولار عجز صافي الأصول الأجنبية لقطاع قطر المصرفي

الدوحة (وكالات)

واصل عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في قطر ارتفاعه عند أعلى مستوى على الإطلاق، مسجلا نموا سنويا 48.1%، وبلغ وفق المسح النقدي الصادر عن مصرف قطر المركزي 259.89 مليار ريال (71.84 مليار دولار)، مقابل 175.52 مليار ريال (48.52 مليار دولار) في يونيو 2018.

وحدد بنك قطر الأول يوم 28 أغسطس الجاري موعداً لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، لمناقشة تخفيض رأسمال البنك بنسبة 65% ليصبح 700 مليون ريال، مع الخضوع لموافقة الجهات الرقابية. وإلى جانب ذلك فإن الاجتماع سينظر في تعديل النظام الأساسي للبنك، وذلك بإضافة بعض المواد فيما يتعلق بتخفيض رأس المال، ومتطلبات الجهات الرقابية.

من جهة ثانية، كشفت النتائج المالية لشركات قطاع الصناعة المدرج ببورصة قطر، عن تراجعت أرباحها بنسبة 42.52% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري. وبلغت أرباح قطاع الصناعة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 1.32 مليار ريال (369.35 مليون دولار)، مقابل 2.30 مليار ريال (643.57 مليون دولار) في الفترة المناظرة من 2018.

وشهد سوق العقارات في قطر هبوطا حادا منذ 2018، دفع إلى تراجع أرباح شركات العقار، والشركات الأخرى العاملة في صناعة المواد الخام المطلوبة لقطاع الإنشاءات. وأعلنت شركة بروة العقارية، تراجع أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 76.1% على أساس سنوي، وفق بيان لبورصة قطر.

وارتفعت المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 2.8% إلى 118.72 مليون ريال، وهبوط الربح التشغيلي قبل تكلفة التمويل والإطفاء وضريبة الدخل 9.3% عند 681.16 مليون ريال، مع ارتفاع تكلفة التمويل 36.9% مسجلة 166.63 مليون ريال. وهبط صافي ربح شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت 40.5% خلال النصف الأول من 2019، على أساس سنوي، مقارنة بالفترة المقابلة من 2018، متأثرة بتراجع قطاع العقارات.

كما أدى ضعف مؤشرات أداء الاقتصاد القطري، إلى تراجع إيرادات ورأس مال شركة إزدان القابضة القطرية العاملة في عدة قطاعات من ضمنها العقارات، خلال النصف الأول من العام الجاري 2019.