السعودية تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأحداث في إقليم جامو وكشمير

صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، أن المملكة تتابع تطورات الأوضاع الحالية في إقليم جامو وكشمير الناتجة عن إلغاء الهند للمادة ( 370 ) من الدستور، والتي تكفل الحكم الذاتي لجامو وكشمير.
وأضاف المصدر وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن المملكة إذ تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأحداث الأخيرة، تؤكد أن حل النزاع يتم من خلال التسوية السلمية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، وتدعو الأطراف المعنية إلى المحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة ومراعاة مصالح سكان الإقليم.
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