المسماري: سندمر أيّ هدف يهدد الشعب الليبي

أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، أن معارك طرابلس في مراحلها الأخيرة، لافتاً إلى أن الطائرة التركية التي تم تدميرها، الثلاثاء، في مصراتة كانت محملة بأنظمة دفاع جوي"، مشدداً على أن الجيش سيدمر أي هدف يهدد الشعب الليبي.

وحذر المسماري في مؤتمر صحافي، تنظيم "الإخوان" الإرهابي من تحويل أي مطار مدني إلى قاعدة عسكرية، مؤكداً أن "القوات المسلحة الليبية تتابع على مدار الساعة حركة الطيران في مطار مصراتة والكلية الجوية في مصراتة، لرصد أي تحركات مشبوهة من الجماعات الإرهابية والدول الداعمة للإرهاب".

ولفت إلى أن الطائرة التي تم تدميرها "محملة بأسلحة تبلغ تكلفتها 900 مليون دولار، وتهدف إلى حماية مطار مصراتة ودفعها أمير قطر تميم بن حمد".

وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي، أن إرسال هذه الطائرة إلى مصراتة "يخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بمنع التسليح في ليبيا، وكذلك الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات".

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وأضاف أنه "بعد تدمير الجيش الليبي للطائرة التركية تحركت قيادات الإخوان في العديد من الاتجاهات لمحاولة الرد على هذا الدرس القاسي في كل دول العالم وليس ليبيا وحدها"، مستطرداً: "لا أعلم ما علاقة وجدي غنيم والقرضاوي وأمير قطر بالطائرة التركية". وتابع: "يريدون أن تكون ليبيا دولة بديلة للإرهابيين بعد هزيمتهم في مصر".

وأكد أن "الجيش الليبي يعلم تحركات قادة الإرهاب وخططهم، وستكون ضرباتنا في العمق.. نعلم ما يدور في أوكار الإرهاب في الخارج ومخططاتكم، وسنضرب بيد من حديد".

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وأكد اللواء المسماري، أنه "لدينا القدرة والقوة والعزيمة لتدمير أي هدف يشكل تهديداً أمنياً أو عسكرياً لأي ليبي أو شبر من الأراضي الليبية".