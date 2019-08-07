بومبيو متفائل باستئناف المفاوضات مع كوريا الشمالية خلال أسابيع

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن تفاؤله بإمكانية استئناف المحادثات على مستوى مجموعات العمل مع كوريا الشمالية خلال أسابيع، في الوقت الذي قلل فيه من أهمية الاختبارات الصاروخية الأخيرة.

وقال بومبيو في واشنطن: "نحن نخطط لإجراء مفاوضات في غضون أسبوعين"، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تزال تركز على اختبارات الصواريخ طويلة المدى والاختبارات النووية.

وأطلقت كوريا الشمالية ما يعتقد أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى في وقت مبكر أمس الثلاثاء من إقليم هوانجهاي الجنوبي.

وأفاد الجيش الكوري الجنوبي، بأن الصاروخين انطلقا لمسافة 450 كيلومتراً قبل سقوطهما في بحر الشرق، المعروف أيضاً باسم بحر اليابان.

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وقالت كوريا الشمالية إن التجربتين الصاروخيتين كانتا بمثابة "تحذير مناسب" للسلطات الأميركية والكورية الجنوبية رداً على التدريبات العسكرية المشتركة التي تجري حالياً.

يذكر أن قرارات الأمم المتحدة تمنع كوريا الشمالية من إطلاق صواريخ باليستية سواء كانت قصيرة أو متوسطة أو طويلة المدى.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عقدا قمتين في سنغافورة في شهر يونيو عام 2018، وفيتنام في فبراير الماضي، دون إحراز أي تقدم في ما يتعلق بالبرامج الصاروخية والنووية لبيونج يانج.