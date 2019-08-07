الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالوقف الفوري لإجراءات توسيع المستوطنات في الضفة الغربية

دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إسرائيل إلى وقف إجراءات توسيعها للمستوطنات في المنطقة (جيم) بالضفة الغربية المحتلة.
وفي بيان رسمي أصدره اليوم ملادينوف ووزعته الأمم المتحدة، أوضح أن السلطات الإسرائيلية وافقت خلال اليومين الماضيين على توسيع نحو 2400 وحدة سكنية من مستوطنات المنطقة جيم بالضفة الغربية المحتلة".
واعتبر ملادينوف توسيع المستوطنات أمراً غير قانوني وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وقال إن "المضي قدماً في الضم الفعلي للضفة الغربية، يقوّض فرص إقامة دولة فلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كجزء من حل الدولتين المتفاوض عليه".
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وشدد على ضرورة الوقف الفوري والكامل لجميع إجراءات توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.
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