العاهل الأردني يدعو إلى تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

كما شدد العاهل الأردني على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية الأحادية والتي من شأنها تقويض فرص السلام.

وفي ما يتعلق بالأزمة السورية، أكد العاهل الأردني على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة، وبما يحفظ وحدة سوريا، أرضاً وشعباً، ويضمن عودة آمنة للاجئين.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده العاهل الأردني مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بالعاصمة البريطانية لندن، حيث بحث الجانبان العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط الأردن والمملكة المتحدة، وآخر المستجدات الإقليمية.

Advertisements

اقرأ أيضاً.. العاهل الأردني يؤكد لكوشنر ضروة إقامة دولة فلسطينية مستقلة

وأكد الزعيمان على علاقات الشراكة بين البلدين الصديقين، والحرص على توسيع آفاق التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات.

كما اتفق الطرفان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء، الذي تخلله غداء عمل، إلى ما تشهده المنطقة من أزمات، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولي.