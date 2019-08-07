الجزائر: هيئة الحوار تدعو لتنظيم انتخابات رئاسية دون الحاجة لمرحلة انتقالية

بحثت اجتماع هيئة الحوار الجزائرية التي اجتمعت اليوم للمرة الأولى، وثيقة تمزج بين الحل السياسي والدستوري للخروج من الأزمة، داعية إلى تنظيم انتخابات رئاسية دون الحاجة لمرحلة انتقالية.

واجتمعت "الهيئة الوطنية للحوار والوساطة" في الجزائر الأربعاء للمرة الأولى، مع بعض ممثلي حركة الاحتجاج التي تشهدها الجزائر منذ فبراير 2019، بحسب مراسل "فرانس برس".

وكانت هيئة الحوار التي كلفتها السلطات الجزائرية إجراء مشاورات لتحديد شروط الانتخابات الرئاسية المقبلة، دعت الكثير من الشخصيات للانضمام إليها، لكن العديد منهم رفضوا.

وخلال جلسة الأربعاء تم التباحث مع عشرين ناشطاً في حركة الاحتجاج من أربع ولايات.

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وقال معظم من تحدثوا، إنه يتعين أن تنظم الانتخابات الرئاسية سريعاً، لكن بدون تدخل حكومة نور الدين بدوي.

ودعوا إلى أن تنظم هذه الانتخابات، وتراقب من هيئة مستقلة.

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من جهة اخرى، اعتبر بعضهم أن رئيس الدولة الموقت عبد القادر بن صالح يجب أن يبقى في منصبه حتى إجراء انتخابات رئاسية، لأن رحيله يشكل خطراً على استقرار الجزائر.