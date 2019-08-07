كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تعبر عن قلقها للهند بشأن الوضع في كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إنه عبر عن قلقه لنظيره الهندي من الوضع في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وقال راب اليوم الأربعاء "تحدثت مع وزير الخارجية الهندي.. عبرنا عن بعض من بواعث قلقنا بشأن الوضع ودعونا للهدوء لكن كانت لدينا أيضاً قراءة واضحة للوضع من منظور الحكومة الهندية".

وكانت باكستان أعلنت أنها ستخفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع الهند، إلى جانب تعليق التبادلات التجارية بين البلدين بعد قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير.