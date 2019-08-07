كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالله بن زايد يبحث التعاون مع وزير خارجية بوركينا فاسو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الشؤون الخارجية في بوركينا فاسو أفا باري.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة في أبوظبي، بحث آليات تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والعسكرية والدفاعية.

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كما جرى تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة أفا باري، مؤكداً على العلاقات المتنامية التي تجمع بين البلدين والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات.

من جانبه، أكد أفا باري أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك حجم التعاون المشترك في مختلف المجالات، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.