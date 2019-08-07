كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيارة ملغومة تقتل 3 أطفال في شمال شرق سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة إن "3 أطفال قتلوا في انفجار سيارة ملغومة اليوم الأربعاء، قرب مركز اتصالات في بلدة بشمال شرق سوريا الذي تسيطر عليه قوات كردية حذرت من أنها تواجه خلايا متشددة نائمة".

ووصف المتحدث باسم الشرطة علي حسن الحادث بأنه "تفجير إرهابي" كان يستهدف عربة عسكرية.

وأظهرت الصور التي نشرتها الشرطة أعمدة دخان تتصاعد من مبنى ومن سيارة متفحمة.

ووقعت سلسلة من الهجمات خلال الأسابيع القليلة الماضية من بينها تفجيرات لسيارات ملغومة استهدفت بلدات وأحياء في شمال شرق سوريا الخاضع لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية وحلفائها.

Advertisements

وقالت الشرطة إن "تفجير دراجتين ناريتين في اليوم السابق بمدينة الحسكة أدى لمقتل صبي في الخامسة عشرة من عمره".

وفي الشهر الماضي أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن تفجير سيارة أدى لإصابة 8 أشخاص أمام كنيسة في مدينة القامشلي.

وحذر قادة أكراد سوريون من الخطر الذي تشكله الخلايا النائمة بعد أن تمكنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة وتقودها وحدات حماية الشعب الكردية من السيطرة على آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي في شرق سوريا هذا العام.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن تفجير اليوم الأربعاء.