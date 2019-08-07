الجيش الليبي يحذر الإخوان من تحويل أي مقر مدني إلى ثكنة عسكري

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قال المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الجيش الليبي يعلم تحركات الإخوان ويرصد اتصالاتهم ويحذرهم من تحويل أي مقر مدني إلى ثكنة عسكري.



