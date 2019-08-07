كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يحذر الإخوان من تحويل أي مقر مدني إلى ثكنة عسكري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الجيش الليبي يعلم تحركات الإخوان ويرصد اتصالاتهم ويحذرهم من تحويل أي مقر مدني إلى ثكنة عسكري.
وأكد، إلى إن قصف الطائرة الحربية بكلية مصراتة الجوية استنفر إخوان العالم، مشيراً الطائرة كانت تحمل شحنة أسلحة ضخمة وباهظة الثمن.
وأوضح المسماري، خلال كلمته، أن قطر بمساعدة مخابرات دول أجنبية سعت لدعم وتمويل الإرهاب في ليبيا.