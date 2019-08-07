كساب: ارتفاع ثمن أضحية العيد سببه مرض نادر.. والمغاربة يفضلون أكباش هذه المنطقة-فيديو

فيديو: يونس الميموني قال أحد “الكسابة” أن ارتفاع ثمن أضحية العيد سببه مرض نادر أصاب الأكباش، والذي يعتبر معديا ويتطلب تكلفة مادية مرتفعة لا يستطيع مربو الماشية تحملها. وكشف “الكساب” لـ”اليوم24″، أن المغاربة يفضلون أكباش منطقة تَمحضيت المتواجدة في نواحي مدينة خنيفرة، بسبب جودة لحومها. وأبرز البائع ذاته، أن الإقبال على اقتناء أضاحي العيد مازال ضعيفا، مقارنة مع السنة الماضية، رغم مساومة العديد من زوار السوق للأثمنة، مرجحا أن ترتفع نسبة شراء الأضاحي في اليومين الأخيرين قبل العيد.

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