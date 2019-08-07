بعد الخطاب الملكي.. الجواهري الأقرب إلى «لجنة النموذج»

علمت «أخبار اليوم» أن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، هو الشخصية الأقرب إلى تولي مهمة رئاسة اللجنة الاستشارية التي أعلن الملك في خطاب العرش قرب تشكيلها.

وقالت مصادر مطلعة إن تعيين الجواهري في هذا المنصب جاء لخبرته وما راكمه من تجربة في الحكومة وعلى رأس بنك المغرب، حيث سبق له، في التقارير السنوية لهذه المؤسسة، عن عبّر عن انتقادات حادة للسياسات العمومية المتبعة، آخرها الانتقادات التي قدمها أمام الملك في تقريره الأخير.

ورجّحت المصادر أن تعيَّن اللجنة في نهاية غشت الجاري، على أن يغادر الجواهري منصبه على رأس بنك المغرب، حيث ستكون قيادة اللجنة مرحلة أخيرة قبل تقاعد الجواهري الذي أتم عقده الثامن.