الان تتابع عاجل .. سفير المملكة في اليمن: ستبقى عدن آمنه ومستقره بحكمة العقلاء وبدعم التحالف والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
أوضح سفير المملكة في اليمن،محمد آل جابر،الوم، أن المستفيد الوحيد مما يحدث في عدن هي الميليشات الحوثية الإرهابيه وباقي الجماعات الإرهابية.
و علق ال جابر على الأحداث في عدن على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالقول: ” المستفيد الوحيد مما يحدث في عدن هي الميليشات الحوثية الارهابيه المدعومة من ايران والتنظيمات الإرهابية التي استهدفت الشهيد ابواليمامه والأبطال الشهداء في معسكر الجلاء، ومركز الشرطة، وهي التي دمرتها عدواناً وبغياً في العام ٢٠١٥. وستبقى عدن آمنه ومستقره بحكمة العقلاء وبدعم التحالف.”
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