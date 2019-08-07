شكرا لقرائتكم خبر عن 56 إقالة واستقالة ضمن إدارة ترمب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسن باسويد (جدة)

شخصيات قيادية في مراكز قرار مختلفة، تنفيذية أو استشارية أو دبلوماسية أو حتى عسكرية، استقالوا أو تمت إقالتهم لأسباب مختلفة، ضمن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ذلك الحراك والتغييرات غير المسبوقة في تاريخ الرئاسة الأمريكية، طالت 56 شخصية من إدارة فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. كان أبرزهم مستشار ترمب للأمن القومي مايكل فلين، ووزير خارجيته ريكس تليرسون مروراً بالمندوبة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن نيكي هايلي، وآخرهم وزير العمل ألكس أكوستا.

وهذه قائمة بكل من غادروا البيت الأبيض والحكومة الأمريكية منذ تولي الرئيس دونالد ترمب مقاليد الحكم في البلاد:

استقالات العام 2017

1. (يناير): سالي ييتس

2. (فبراير): مايكل فلين

3. (فبراير): جيريت لانسينغ

4. (فبراير): روبن تاونلي

5. (فبراير): كارولين ويلز

6. (مارس): بوريس ابشتاين

7. (مارس): كاتي والش

8. (إبريل) K.T ماكفارلاند

9. (مايو): إنغيلا ريد

10. أيار (مايو): جيمس كومي

11. (مايو): مايك دوبكي

12. (يوليو): شون سبايسر

13. (يوليو): مايكل شورت

14. (يوليو): ديريك هارفي

15. (يوليو): رينيه بريبوس

16. (يوليو): أنتوني سكارموسي

17. (أغسطس): عزرا كوهين واتنيك

18. (أغسطس): ستيف بانون

19. (أغسطس): سيباستيان غوركا

20. (أغسطس): جورج جيجيكوس

21. (سبتمبر): كيث شيلر

22. (سبتمبر): نائبة ستيف بانون جوليا هان

23. (سبتمبر): وزير الصحة توم برايس

24. (ديسمبر): محامي البيت الأبيض جون باش

25. (ديسمبر): مستشارة الرئيس للأمن القومي دينا باول

26. (ديسمبر): مستشارة الرئيس للشؤون السياسية أمروزا نيومان

إقالات واستقالات العام 2018

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27. (يناير): مساعد كبير موظفي البيت الأبييض ريك ديربورن

28. (يناير): أندرو ماك كاب

29. (فبراير): سكرتير موظفي البيت الأبيض روب بورتر

30. (فبراير): كاتب الخطابات في البيت الأبيض ديفيد سورنسن

31. (فبراير): نائب وزير الأمن الداخلي للولايات المتحدة إلين ديوك

32. (فبراير): المتحدث باسم جاريد كوشنرجوش رافل

33. (فبراير): مديرة الاتصالات في البيت الأبيض هوب هيكس

34. (مارس): كبير مستشاري ترمب للاقتصاد غاري كون

35. (مارس): وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون

36. (مارس): كبير محاميي ترمب جون دود

37. (مارس: مستشار ترمب للأمن القومي هربرت ماكماستر

38. (مارس): وكيل وزارة شؤون المحاربين القدامى ديفيد شولكين

39. (إبريل): دي جي جريبين

40. (إبريل): المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي مايكل أنطون

41. (إبريل): مستشار الأمن القومي توم بوسيرت

42. (إبريل): نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي نادية شادلو

43. (إبريل): نائب مستشار الأمن القومي ريك واديل

44. (مايو): تي كوب

45. (يونيو): مساعدة مكتب اتصالات البيت الأبيض كيلي سادلر

46. (يونيو): رئيس وحدة الاستجابة الإستراتيجية ستيفن تشونغ

47. (يونيو): نائب رئيس أركان العمليات في البيت الأبيض جو هاين

48. (يوليو): مدير وكالة حماية البيئة سكوت برويت

49. (يوليو): مدير الشؤون التشريعية بالبيت الأبيض مارك شورت

50. (أغسطس): نائب مستشار الرئيس ستيفان باسانتينو

51. (أكتوبر): مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي

إقالات واستقالات العام 2019

52. (مارس) هيذر ويلسون ـ وزيرة القوات الجوية الأمريكية

53. (مارس) بيل شاين ـ مدير الإعلام في البيت الابيض

54. (أبريل) كريستين نيلسنـ وزيرة للأمن الداخلي الأمريكي

55. (أبريل) راندولف ألز ـ مدير جهاز الخدمة السرية

56. (يوليو) ألكس أكوستا ـ وزير العمل