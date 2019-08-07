شكرا لقرائتكم خبر عن فساد وإرهاب الملالي وراء تجويع الإيرانيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كشف عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مهدي عقبائي عن عملية نهب وفساد كبير يرتكبه قادة نظام الملالي في إيران، مؤكداً أن هناك صراعا داخليا بين أجنحة وقادة نظام خامنئي.

وقال عقبائي في تصريحات صحافية اليوم (الأربعاء): «نشر التباين والاختلاف في التقارير المالية لسنوات 2013 و2015 لبلدية طهران وبقي 4 حالات تتضمن 47 فقرة من الحسابات المصرفية لم يتم الكشف عنها بعد»، موضحاً أن هناك ديونا على السلطة القضائية بمبلغ 229 مليار تومان، ودين على مؤسسة التعاون التابعة لقوات الحرس الإرهابية بمبلغ 497 مليار تومان، كما دفع مبلغ 60 مليار تومان لمؤسسة خيرية تتعلق بزوجة قاليباف عمدة طهران السابق ومن زمرة خامنئي، كما اعترفت مصادر حكومية أن بنك «ملت» قد دفع 1500 مليار تومان من قروض تحت عنوان قرض الحسنة لمديريه وموظفيه من أصل 10 آلاف مليار تومان من ودائع المصرف.

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وأضاف عقبائي بأن هذه اختلاسات تحصل في وقت يعيش فيه أكثر من 80% من الشعب الإيراني تحت خط الفقر ويعاني من ضنك العيش حسب اعترافات سلطات طهران وتنتشر يوميا أخبار عن حالات الانتحار بسبب الفقر في نقاط مختلفة من إيران.

وأكد عضو المقاومة الإيرانية على أن القضية المعيشية تشكل أكبر معضلة في أوساط المجتمع الإيراني الذي وصل إلى نقطة الانفجار، لافتاً إلى أن الكثير أصبح يبيع كليته وهناك إعلانات ودعايات لبيع أعضاء الجسم تلصق على جدران المدن وخاصة في الشوارع القريبة من المستشفيات.

وشدد بالقول: «الفقر والمعضلات المعيشية يمكنها منع الشعب من الانتفاض إلى حد ما والنظام يريد أن يعلق الشعب بمشكلات الحياة وينسى موضوع الانتفاضة، ولكن من جهة أخرى فإن قضية الوضع المعيشي المزري أوصلت الجميع إلى نقطة انفجارية ومع وجود المقاومة المنظمة في داخل إيران التي تتجلى في معاقل الانتفاضة وتقوم بتوجيه الاحتجاجات الشعبية وستقود النظام نحو سقوطه».