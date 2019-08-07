شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: التطورات حول «معاشيق» عدن مقلقة.. والتهدئة ضرورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن التطورات حول قصر المعاشيق في عدن جنوبي اليمن مقلقة، مشدداً على أن الدعوة إلى التهدئة ضرورية، وأنه لا يمكن للتصعيد أن يكون خياراً مقبولاً بعد العملية الإرهابية الدنيئة.

وأضاف الوزير الإماراتي عبر «تويتر» اليوم (الأربعاء): «الإطار السياسي والتواصل والحوار ضروري تجاه إرهاصات وتراكمات لا يمكن حلها باستخدام القوة».