الخارجية: نجاح الجهود في اطلاق سراح اللبنانيين الموقوفين في أوغندا

أعلنت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ عن نجاح جهودها في اطلاق سراح اللبناني حسين محمود ياسين، الذي كان موقوفا مع صهره علي حسين ياسين في ​اوغندا​، وسيصل فجر غد الخميس إلى ​بيروت​، على أن يتم الإفراج في وقت قريب عن علي.

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