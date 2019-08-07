سعر الذهب تجاوز حاجز 1500 دولار للأونصة للمرة الأولى في ست سنوات

قفزت أسعار ​الذهب​ أكثر من اثنين في المئة أثناء التعاملات، متجاوزةً حاجز 1500 دولار للمرّة الأولى في أكثر من ست سنوات.

وتجاوز الذهب في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 1509.80 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له في منذ نيسان عام 2013. كما صعدت العقود الأميركية للذهب 2.3 بالمئة إلى 1518.3 دولار للأونصة.

وبلغت مكاسب الذهب حوالي 20 في المئة منذ أَن هَوَت إلى أدنى مستوى لها هذا العام عند 1265.85 دولار في أيار.

إلى ذلك، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 3.9 بالمئة إلى 17.10 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى لها منذ شهر حزيران 2018.