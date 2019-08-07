نائب رئيس المجلس الإنتقالي بجنوب اليمن أعلن النفير العام ودعا قواته لاقتحام قصر المعاشيق

ركّز نائب رئيس المجلس الإنتقالي في جنوب ​اليمن​، هاني بن بريك، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "بعد الاعتداء على شعبنا الأعزل الّذي أراد الاعتصام السلمي أمام قصر اليمامة- المعاشيق، تمّ استهدافه بالنيران الحية من مليشيات "حزب الإصلاح" ​الإرهاب​ي. وعليه بما التزمناه من الدفاع عن شعبنا، فإنّنا نعلن النفير العام لقواتنا الجنوبية كافّة للتداعي إلى قصر معاشيق، لإسقاط مليشيات حزب الإرهاب".

وأفادت قناة "سكاي نيوز عربية" بـ"سقوط قتلى وجرحى في عدن عقب تشييع جثامين ضحايا الهجوم الصاروخي على معسكر الجلاء"، لافتةً إلى "الانتشار الأمني الكثيف لقوات الأمن اليمنية في عدن".